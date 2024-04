Tiesj Benoot kondigt heugelijk nieuws aan net voor de Waalse Pijl

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tiesj Benoot staat verrassend genoeg aan de start van de Waalse Pijl. De Belg van Visma-Lease a Bike werd nochtans voor de tweede keer vader dinsdagavond.

De geboorte van zijn tweede dochter werd pas binnen zo'n tiental dagen verwacht, maar Tiesj Benoot is dinsdagavond toch voor de tweede keer vader geworden. Om enkele uren later aan de start van de Waalse Pijl te staan.

"Ik zat de hele dag in het ziekenhuis, gisteravond kregen we er een prachtige dochter bij", zei Benoot bij Sporza. Met Loes verwelkomde het gezin Benoot een tweede dochtertje, na Roos in december 2021.

Geen ideale voorbereiding op Waalse Pijl

Voor Benoot zijn de omstandigheden dus niet ideaal om te starten in de Waalse Pijl, waar hij de voorbije twee jaar elfde en zevende werd. Maar zijn vorm is goed, toonde hij zondag nog in de Amstel Gold Race.

"Ik heb niet zoveel geslapen. Ik heb ook twee keer een ziekenhuismaaltijd gegeten en gisteren niet gefietst. Maar dat is absoluut de grootste bijzaak nu", stelde Benoot. Het valt dus af te wachten hoe goed hij zal zijn.

"Ik denk dat ik mijn energie ergens anders moet zoeken vandaag", zei Benoot nog. Misschien geeft de geboorte van zijn tweede dochter hem ook wel vleugels.