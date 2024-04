Trainer van Tom Pidcock doet opvallende uitspraak over Pogacar en Vingegaard

Tom Pidcock heeft met de Amstel Gold Race al een derde zege in een klassieker te pakken. De Brit wil echter ook scoren op andere terreinen.

Voor de Amstel Gold Race won Tom Pidcock in 2021 ook al de Brabantse Pijl en in 2023 nog de Strade Bianche. In de klassiekers heeft Tom Pidcock dus ook al een mooi palmares bij elkaar gereden.

De ambitie van Pidcock reikt echter verder dan de klassiekers alleen. De Brit wil ook scoren in het rondewerk. Dat zei hij al in 2022 toen hij de rit naar Alpe d'Huez won. "Ooit keer ik terug met grotere plannen."

Pidcock droomt van de Tour

Vorig seizoen werd Pidcock dertiende in de Tour, maar wel op 47 minuten van winnaar Jonas Vingegaard. Het verschil met de wereldtop blijft groot, ook in de rittenkoersen van één week. Toch gelooft zijn trainer Kurt Bogaerts dat Pidcock naast Vingegaard en Pogacar kan komen.

"Ik denk wel dat dat realistisch is", zegt Bogaerts bij Het Nieuwsblad. "Het is echt maar dit jaar dat wij de nadruk zijn beginnen leggen op de langere beklimmingen. En dan zie je dat hij daarin mooie stappen heeft gezet."

Dit jaar werd Pidcock negende in het eindklassement van Tirreno-Adriatico, in de laatste bergrit werd hij vijfde. "Maar dat is niet iets dat je op één dag opbouwt. Dat is een pad dat je aflegt doorheen je carrière."