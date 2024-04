Volgens Lefevere "tegen zijn zin": dit vindt Van Wilder zelf van gedwongen start in Waalse Pijl

Net als Mauri Vansevenant werd Ilan Van Wilder weggehaald van zijn hoogtestage om koersen te rijden. Zo rijdt Van Wilder toch de Waalse Pijl.

Door het uitvallen van Remco Evenepoel en Mikel Landa moest Soudal Quick-Step schuiven in zijn selecties voor de klassiekers in de Ardennen. Vansevenant werd opgetrommeld voor de Amstel Gold Race, Van Wilder voor de Waalse Pijl.

"Een beetje tegen zijn zin, want hij zit in een trainingsblok richting de Ronde van Romandië. Ik snap zijn standpunt volledig, maar training alleen is een privilege dat we ons op dit moment niet kunnen veroorloven", zei Patrick Lefevere bij Het Nieuwsblad.

Waalse Pijl als laatste voorbereiding op Ronde van Romandië

Toch was Van Wilder woensdag blij dat hij er aan de start stond, ook al was dat dus niet gepland. "Het is een koers die ik al meermaals heb gereden en ik ben blij dat ik een Ardennenklassieker kan rijden."

Vorig jaar werd Van Wilder 14de in de Waalse Pijl, dit jaar hoopt hij beter te doen. De klassieker in de Ardennen is ook zijn laatste voorbereiding op de Ronde van Romandië, die volgende week dinsdag van start gaat.

"Er staan heel wat sterke ploegen aan de start, maar er is niet echt één ploeg die een topfavoriet kan afleveren, wel heel wat jongens die een sterk resultaat kunnen rijden", zei Van Wilder nog.