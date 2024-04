Wereldkampioene Lotte Kopecky lucht haar hart na dag als knecht in de Waalse Pijl

Wereldkampioene Lotte Kopecky was misschien wel de verrassendste naam aan de start van de Waalse Pijl. Ze werd 15de op de Muur van Hoei.

Lotte Kopecky stond niet met eigen ambities aan de start in de Waalse Pijl. Ze wilde vooral haar ploeg SD Worx-Protime en kopvrouw Demi Vollering helpen. De Nederlandse kon het wel niet afmaken, ze werd tweede.

"Het belangrijkste was om Demi in een goede positie af te zetten aan de voet en te reageren op late uitvallen, om de ploeg zo te ontlasten", zei Kopecky bij HLN. De Nederlandse moest zich gewonnen geven tegen de Poolse Niewiadoma.

Kopecky amuseert zich zonder druk in Waalse Pijl

"Ik heb me eigenlijk wel geamuseerd", zei de wereldkampioene. "Het was fijn om eens met een andere ingesteldheid te starten. Soms is het lastig met de vele verwachtingen...", was Kopecky bijzonder eerlijk.

Volgens Kopecky was het gewoon leuk om haar best te doen voor de ploeg en zich te amuseren. In de koude omstandigheden met veel regen in het begin van de wedstrijd was dat moeilijk, maar Kopecky had zich goed voorbereid.

Voor Kopecky was de Waalse Pijl al eens een kennismaking met wat langere beklimmingen met het oog op de Luik-Bastenaken-Luik van zondag, waar ze voor het eerst aan de start zal staan.