🎥 Opnieuw gaat het gruwelijk mis: renner botst zwaar tegen lantaarnpaal in afdaling

Het is al een vreselijk voorjaar geweest als het gaat over zware valpartijen. Vraag maar aan Jonas Vingegaard, Wout van Aert, Remco Evenepoel of Jasper Stuyven. En ook in de Tour of the Alps was het opnieuw 'raak'.

Op donderdag stond de koninginnenrit op het programma in de Tour of The Alps in Italië. Simon Carr reed daarin met meer dan een minuut voorsprong naar de overwinning, voor Michael Storer en Ben O'Connor. Toch ging het achteraf niet over de dagwinnaar.

Tijdens de afdaling van de Passo del Vetriolo liep het namelijk andermaal gruwelijk fout, met deze keer Chris Harper in een negatieve hoofdrol. Hij nam veel te veel risico in de afdaling en kwam daarbij enorm zwaar ten val.

Thank God for helmets. 🙏🏼



Crash of Chris Harper and Ben O’Connor at the Tour of the Alps race. #TotA pic.twitter.com/g4w1A3DJp4 — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) April 18, 2024

De Australiër botste frontaal op een lantaarnpaal. Ook Ben O'Connor ging tegen het asfalt, maar kon wel verder. Hij vond dus nog de aansluiting met het peloton en reed nog naar het podium in de vierde etappe in de Tour of The Alps.

O'Connor doet zelfs een goede zaak in het klassement en staat nu tweede, op een dikke halve minuut van leider Juan Pedro Lopez. Vrijdag is er nog een vijfde en laatste etappe van zo'n 118 kilometer van Levico Terme naar Levico Terme.

Van de val van Chris Harper zijn er ook beelden gemaakt. Die zijn wel niet echt voor gevoelige zielen, zoveel is duidelijk.