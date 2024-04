Adrie van der Poel verrast: "Wout en Mathieu kunnen daar ook winnen"

Adrie van der Poel heeft zich uitgelaten over de aankomst van de Waalse Pijl op de Muur van Hoei. En passant heeft hij ook gesproken over de mogelijke winstkansen van pakweg Mathieu van der Poel of Wout van Aert in Hoei.

Adrie van der Poel heeft wel wat te zeggen over de Muur van Hoei als aankomstplaats van de Waalse Pijl. Het is volgens de Nederlander een trend dat heel veel koersen de laatste jaren enorm zijn veranderd qua parcours. Daarbij zouden de klimmers volgens hem enorm in het voordeel zijn. Als ze ergens in de regio van de laatste vijf kilometer een bergje vonden, moest en zou het daar plots aankomst zijn", aldus van der Poel tegen Wielerflits. "Ik ben geen voorstander van dat soort extreme veranderingen. Maar nu de Amstel en Luik – wat nu spannendere wedstrijden zijn – zijn veranderd, vind ik het niet erg dat de Waalse Pijl wél een aankomst bergop heeft." Ook Mathieu en Wout kunnen winnen in Hoei Volgens Adrie van der Poel zijn er veel renners die op zo'n aankomst uit te voeten zouden kunnen. "Jonas Vingegaard, Sepp Kuss én zelfs Wout van Aert en Mathieu kunnen hier op een goede dag winnen. Maar die komen niet. Dus ligt het ook een beetje aan de ploegen zelf." Benieuwd welk van deze toppers in de toekomst misschien wél eens zijn kans waagt in een koers zoals de Waalse Pijl. Tot op heden is het vaak met een ander type renners te doen op de Muur van Hoei - we houden het in de gaten.