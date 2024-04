Bakelants geeft De Wolf nu toch gelijk over Pogacar en Van der Poel: "Voor de 177 andere renners hetzelfde tarief"

Vorige week waren er nog veel believers in Mathieu van der Poel voor Luik-Bastenaken-Luik. Misschien wel dé kans om het eens waar te maken, was Tom Boonen onder meer duidelijk. En ook Jan Bakelants geloofde erin, al had Dirk De Wolf een andere mening. En hoe is het een weekje later?

Dirk De Wolf, Mark Uytterhoeven en co geloven nog steeds dat Mathieu van der Poel mee kan strijden voor de prijzen in Luik-Bastenaken-Luik: "Neen, hij is nog niet over zijn piek heen en hij zal meestrijden voor het podium", aldus Dirk De Wolf in Wielerclub Wattage.

"Maar de overwinning? Neen, zoals ik vorige week al zei: Tadej Pogacar zal met een minuut voorsprong op Mathieu van der Poel bovenkomen op de Roche aux Faucons. Daar is niets aan te doen door van der Poel wat mij betreft."

Vorige week waren de andere analisten het nog niet eens met De Wolf. "De omstandigheden die nu voor zijn neus liggen, komen waarschijnlijk nooit meer terug. Als Mathieu ooit Luik zou moeten kunnen winnen, dan zal het nu moeten zijn", klonk het bij Tom Boonen.

Dan toch een minuut achterstand voor iedereen op Pogacar?

Jan Bakelants beaamde dat. "Op papier wordt het inderdaad wel iets gemakkelijker voor Van der Poel om Luik te winnen." Maar een week later keert die toch al wat zijn kar. "Ik heb het parcours nog eens verkend", aldus Bakelants.

"Ik was vergeten hoe lastig het eigenlijk wel is. La Redoute en de Stockeu en de opeenhoping bij Stavelot, dat is gewoon een enorme opeenvolging. Ik zie het van der Poel niet klaarspelen tegen een fitte Pogacar", is Bakelants duidelijk. "Iedereen zal een minuut achter op Pogacar zijn. Als hij normaal is, dan is het voor alle 177 andere deelnemers het tarief."