Belg neemt UAE Team Emirates stevig op de korrel: "Een tactiek als een andere zeker"

Door de slechte weersomstandigheden werd de Waalse Pijl een bijzondere lastige koers. Maar er werd ook gewezen naar UAE Team Emirates.

Uno-X leek de enige ploeg die zich goed had voorbereid op het helse weer in de Waalse Pijl. De zeven Noren van de ploeg reden de koers allemaal, terwijl andere ploegen geen enkele renner zagen uitrijden. `

Dat was onder meer het geval bij UAE Team Emirates. Ex-winnaar Tadej Pogacar was er dit jaar niet, maar had met Marc Hirschi wel de winnaar van 2020. En met Juan Ayuso en Joao Almeida had het nog twee outsiders.

Vervaeke kritisch voor UAE Team Emirates

Na de aankomst werd de ploeg stevig op de korrel genomen. "Net op het moment dat het begon te regenen, vielen ze aan", zei Louis Vervaeke bij Het Nieuwsblad. Daardoor had Vervaeke geen tijd om naar de auto te gaan om regenkledij.

Vervaeke heeft zo nooit een regenjas kunnen aandoen en ook hij moest opgeven. "Het is een tactiek als een andere", aldus Vervaeke. "Ze wilden het peloton flikken, maar uiteindelijk hebben ze vooral zichzelf geflikt."

Bij Soudal Quick-Step reed enkel Ilan Van Wilder de koers uit, hij werd 16de. Hij kwam van een hoogtestage in Spanje waar het dertig graden was. Een te groot contrast naar het ijskoude weer van woensdag in de Waalse Pijl.