Belgische ex-prof gaat voor ... Ironman: "Hou van extreme uitdagingen"

Jelle Wallays droomde vooraf van een profcarrière van vijftien jaar. Na dertien jaar vond hij geen nieuwe ploeg meer en dus gaat hij de laatste twee jaren doorbrengen op heel andere manieren. Hij zit nu in volle voorbereiding.

Weet u nog een paar maanden geleden, toen Jelle Wallays op zoek was naar geld? Fiets- en kledijsponsors waren welkom en steunende firma’s zouden een marketingplan krijgen in de plaats. Want de plannen waren groots.

Vijf Ironmans, het WK gravelracen en een tocht van 15.000 kilometer op 100 dagen afleggen voor Kom op tegen Kanker. Dat was het plan van Jelle Wallays voor de jaren 2024 en 2025, sinds hij profwielrenner af is dus.

De voorbereidingen werden getroffen en nu zal binnenkort een eerste doel afgevinkt worden. Zondag maakt hij zijn debuut in de 70.3 Ironman van Valencia, na een goede voorbereiding met hulp van topper Frederik Van Lierde.

Extreme omstandigheden opzoeken

"Eind vorig jaar zijn we gaan samen zitten om concrete triatlonplannen te smeden. Toen hij me vroeg wat mijn sterkste punten waren, antwoordde ik zonder twijfelen: sporten in extreme omstandigheden", aldus Wallays in Het Nieuwsblad. "Ik hou van extreme uitdagingen."

Vier weken na de wedstrijd in Valencia start Wallays al in een volledige Ironman. Op 18 mei komt dat debuut er op Lanzarote. Verder in het jaar staan ook Nice, Knokke en Wales op zijn programma. In 2025 komt er dan de tocht van 15.000 kilometer.