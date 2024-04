BORA-hansgrohe en Roglic halen topper weg bij ploeg van Wout van Aert

Na de Vuelta van vorig jaar werd duidelijk dat de toekomst van Primoz Roglic niet meer bij Visma-Lease a Bike lag. De Sloveen mocht zijn kansen niet volop gaan voor de overwinning doordat zijn ploegmaat Kuss de leiderstrui droeg.

In onderling overleg werd het contract van Roglic tot eind 2025 verbroken, waardoor hij de overstap kon maken naar BORA-hansgrohe. Eind dit seizoen willen de Duitsers ook Jan Tratnik binnenhalen.

De Sloveen maakte in 2023 al de overstap van Bahrain Victorious naar Visma-Lease a Bike op aanraden van zijn landgenoot Primoz Roglic. Nu zou Tratnik opnieuw Roglic volgen, zijn contract loopt eind dit jaar af.

GCN meldde eerder al de interesse van BORA-hansgrohe voor Tratnik, de deal zou nu ook al rond zijn. Officieel mogen transfers in het wielrennen pas bekend worden gemaakt vanaf 1 augustus.

Tratnik zette dit jaar al goede resultaten neer met podiumplaatsen in de Ronde van Murcia en Clasica Jaen. In de Ronde van de Algarve werd hij ook derde in het eindklassement, om daarna de Omloop Het Nieuwsblad te winnen.

🚨 Long been rumoured but now looks sorted, Jan Tratnik from Visma-Lease a Bike to Bora-Hansgrohe in 2025 🇸🇮🇳🇱🇩🇪