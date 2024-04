Dit heeft Tadej Pogacar te vertellen in aanloop naar Luik-Bastenaken-Luik

Tadej Pogacar is en blijft de grote topfavoriet voor Luik-Bastenaken-Luik, al willen onder meer Mattias Skjelmose, Tiesj Benoot en Matthieu van der Poel hem kloppen. Zelf blikt hij met heel veel goesting en zin vooruit.

Met Juan Ayuso en Brandon McNulty ontbreken een aantal toppers in de selectie van UAE Team Emirates voor Luik-Bastenaken-Luik. Toch is en blijft de selectie van het team rond Pogacar een compleet sterrenensemble.

De Sloveen Domen Novak, de Portugees Joao Almeida, de Nederlander Sjoerd Bax, de Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black, de Zwitser Marc Hirschi en de Italiaan Diego Ulissi moeten Pogacar gaan bijstaan in La Doyenne.

Het is al van 24 maart geleden dat Pogacar in actie kwam. Toen won hij vier ritten en het eindklassement met veel overmacht in de Ronde van Romandië. Eerder won hij ook al de Strade Bianche en werd hij derde in Milaan - Sanremo.

Nieuwe zege na 2021 in Luik voor Tadej Pogacar?

Luik-Bastenaken-Luik won hij al eens in 2021, nu kan daar een tweede eindzege bij gaan komen. “De vorm is goed, ik denk dat ik het goed kan doen. Ik kijk ernaar uit om weer een nummer op te spelden", klinkt het bij Belga.

“Luik-Bastenaken-Luik is een van mijn favoriete wedstrijden, en ook een van de lastigste. Het is altijd mooi om daar terug te keren." Na La Doyenne zal Tadej Pogacar verder trainen met een hoogtestage richting de Giro d'Italia.