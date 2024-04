Maxim Van Gils onthult hoe hij zo'n grote stap voorwaarts kon zetten

Florian Vermeersch, Arnaud De Lie en Lennert Van Eetvelt vielen allemaal uit met blessures bij Lotto Dstny. Maxim Van Gils redt het vel van de ploeg met enkele mooie resultaten.

Van Gils won in de Ruta del Sol de korte tijdrit van 5 kilometer en werd daarna onder meer derde in de Faun Drôme Classic, zevende in Milaan-Sanremo, tweede in de Gran Premio Miguel Indurain en nu derde in de Waalse Pijl.

Op zijn eentje lijkt Van Gils zo het voorjaar van Lotto Dstny te redden, naast de eindzege van Lennert Van Eetvelt in de UAE Tour. De ploeg staat zo op de tiende plaats in de ploegenranking van de UCI.

"Redden zou ik het nu toch niet noemen", stelt Van Gils bij Het Nieuwsblad. "Ik ben een van de kopmannen van het team, dus het is normaal dat ik mooie resultaten neerzet in de wedstrijden die mij liggen."

Van Gils zet stap vooruit

Toch lijkt Van Gils dit jaar een grote stap gezet te hebben. En hij weet ook waarom hij die stap heeft kunnen zetten. Ik heb de Tour de France uitgereden en dat heeft een sterkere renner van me gemaakt."

En Van Gils kon deze winter ook goed trainen, zonder ziek te worden. "Ik heb een heel goede voorbereiding gehad, waarbij bijna alles goed ging", stelt Van Gils. Zondag in Luik-Bastenaken-Luik gaat hij opnieuw voor een goede uitslag.