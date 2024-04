Na voorjaar om snel te vergeten: CEO van Dstny velt zijn mening over kopman Arnaud De Lie

Arnaud De Lie begon goed aan zijn voorjaar met een tiende plaats in de Omloop Het Nieuwsblad. Na zijn val in Le Samyn liep het echter helemaal mis voor de jonge Belg.

Lotto Dstny rekende dit voorjaar op enkele goede prestaties. Maar het begon al slecht met de dijbeenbreuk van Florian Vermeersch. En dus ook bij Arnaud De Lie liep het dus niet goed dit voorjaar.

Na zijn 90ste plaats in Gent-Wevelgem trok De Lie er ook de stekker uit voor de rest van dit voorjaar. Er werd bij het de ziekte van Lyme gevonden. Maken ze zich zorgen bij Lotto Dstny? De CEO van Dstny, Daan De Wever, geeft zijn mening bij Het Nieuwsblad.

"Dit is een tegenslag. Voor ons, voor hem. Maar mocht hij mijn medewerker op het bedrijf zijn, ik zou hem zeggen: niet in blijven hangen. Lessons learned, en verder", stelt De Wever.

Wat nu met De Lie?

Toch blijft De Wever ervan overtuigd dat De Lie een fantastische coureur is, die zijn talent niet zal verloren hebben. "Je kan nu sakkeren: en mijn voorjaar is voorbij, en ik heb mij niet kunnen tonen, en blablabla… Wat heb je daaraan?"

Volgens De Wever moet de ploeg nu gewoon aan de slag gaan om De Lie weer op zijn topniveau te krijgen. "Maar mijn mening: niet te veel eieren onder leggen. Voor De Lie telt vandaag maar één ding, of twee: the next and the next after the next."