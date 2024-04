Renners bijten in het zand: UCI-voorzitter David Lappartient blijft bij zijn standpunt

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Komende zomer worden er opnieuw olympische titels uitgedeeld in het wielrennen. Rijk zullen de winnaars daar wel niet van worden.

World Athletics, de internationale atletiekunie, besliste onlangs om prijzengeld uit te delen aan de winnaars van gouden medailles op het Olympische Spelen in Parijs. Het gaat om 46.000 euro per gouden medaille.

Dat gaat om een beloning naast de mogelijke beloning vanuit een nationaal olympisch comité. In het wielrennen moeten de winnaars van de wegrit en de tijdrit niet rekenen op een beloning van de UCI.

Geen prijzengeld voor renners op Olympische Spelen

"De olympische gedachte is om opbrengsten te delen, om ervoor te zorgen dat wereldwijd steeds meer atleten kunnen sporten", zei UCI-voorzitter David Lappartient op een persmoment bij het ontsteken van de olympische vlam in Griekenland.

"We willen dus niet alleen geld geven aan de toppers, maar het verdelen. Als we ons met geld alleen focussen op de toppers, verdwijnen veel kansen voor andere atleten", stelt Lappartient nog. World Athletics-baas Sebastian Coe denkt er anders over.

"We moeten ergens beginnen om een deel van de omzet die door onze atleten wordt gegenereerd op de Spelen, direct te laten terugvloeien naar de degenen die de Spelen tot een wereldwijd spektakel maken."