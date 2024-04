Tom Boonen onthult verrassende reden waarom renners vaak te vroeg juichen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Afgelopen zondag dacht de Nederlandse Lorena Wiebes dat ze de Amstel Gold Race had gewonnen. Maar de Nederlandse juichte te vroeg en werd nog voorbij gestoken door Marianne Vos.

Tom Boonen maakte het zelf mee in de Scheldeprijs in 2008. Hij juichte al een paar meter voor de streep en werd nog voorbijgestoken door Mark Cavendish. Net als vorige zondag was het toen wind op kop.

Wiebes vond afgelopen zondag een gaatje tussen de nadarhekken en Longo Borghini, maar vergat dan zelf de deur dicht te doen voor Marianne Vos. Er werd gesuggereerd dat de Nederlandse een mooie foto wilde.

Boonen wijst naar muur van fotografen

Ervaringsdeskundige Tom Boonen ziet echter nog een andere verklaring. "Omdat je aan de finish langs beide kanten een muur aan fotografen ziet staan", zegt hij bij Wielerclub Wattage.

"Een renner wil dan zo snel mogelijk naar die veilige middenweg. Naast de nadarhekken rijden en de deur dicht doen, is tegen de natuur van de mens. Een mens wil altijd de veilige route nemen", stelt Boonen nog.

Voor Wiebes was het kwaad dus geschied, zij moest tevreden zijn met de tweede plek. Al krijgt de Nederlandse in de komende jaren wellicht nog wel kansen in de Amstel Gold Race.