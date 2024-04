Wereldkampioene Lotte Kopecky beseft het gevaar na helse Waalse Pijl

Lotte Kopecky werd op het laatste moment nog toegevoegd aan de selectie voor de Waalse Pijl. Het werd door de helse weersomstandigheden wel een uitputtingsslag.

De Waalse Pijl in plaats van een training als voorbereiding op Luik-Bastenaken-Luik. Voor Lotte Kopecky werd het een stevige beproeving door het koude en grillige weer boven de Waalse Ardennen in Hoei.

"De start was ijskoud, maar we waren gelukkig goed voorzien van kleding", zei ze bij Sporza. "Op de hellingen kreeg je het warm, in de afdalingen dan weer koud. Dat maakte het niet makkelijk."

Snel voorbereiden op Luik-Bastenaken-Luik

Kopecky werd in laatste instantie nog toegevoegd aan de selectie van de Waalse Pijl. Om volgend jaar dan zelf haar eigen kansen te gaan als kopvrouw door het vertrek van Demi Vollering bij SD Worx-Protime?

"Het was een beetje het idee om te bekijken of de wedstrijd me ligt. We zullen het achteraf moeten analyseren met de omstandigheden in het achterhoofd", stelde Kopecky.

Zondag wacht alweer Luik-Bastenaken-Luik, het was dus zaak om snel te recupereren. "Het kan zeker wel in de kleren kruipen. Maar ik ga me vanavond een warm bad nemen, dan zullen de spieren wel opgewarmd zijn", stelde ze gerust.