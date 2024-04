Zonneveld laat zich uit over onfortuinlijke renner: "Foute keuze, maar ik voel zo mee met hem"

Misschien wel hét beeld van de Waalse Pijl was een rillende en bevende Mattias Skjelmose. Die raakte helemaal onderkoeld, geen prettig zicht. Ondertussen gaat het wel al wat beter met hem, maar toch.

De renners kregen regen, hagel en zelfs even sneeuw over zich heen tijdens de Waalse Pijl. Mattias Skjelmose was daar niet op voorzien en moest rillend en bevend van onderkoeling de koers uiteindelijk verlaten.

"We kunnen bevestigen dat Skjelmose, die last had van onderkoelingsverschijnselen, zich beter voelt dankzij een warme douche, warme drank en warme lucht in de ploegbus", aldus zijn team LIDL-Trek later op de avond.

Thijs Zonneveld zag het gebeuren en sprak erover in In Het Wiel: "Arme, arme jongen. Ik heb zo met die jongen te doen. Ik weet hoe het voelt, ik kan het me zo voorstellen hoe hij zich moet gevoeld hebben op dat moment."

Starten als een van de favorieten ... en dan zo'n weer over je heen krijgen

"Je start als een van de favorieten aan de wedstrijd en dan krijg je zo'n weer over je heen. Er zijn veel renners onderkoeld geraakt omdat de voorspelling toch echt wel anders was. Een beetje bedrogen door de weersverwachting."

"Het was niet de goede keuze om met een korte broek te starten, maar dan nog. Ik zou dit nooit kunnen, dus ik voel extra mee met de renners die dit ook niet kunnen. Het is heel moeilijk om je te kleden als het nat én kou is. Het waren allemaal dode vogeltjes."