📷 UCI grijpt in op kalender voor Wereldbeker veldrijden, maar wel één nieuwe cross

De voorbije jaren was er enorm veel kritiek op de kalender van de Wereldbeker veldrijden. De UCI heeft voor 2024-2025 daarmee rekening gehouden.

De UCI maakte de kalender van de Wereldbeker veldrijden voor 2024-2025 bekend. Daarop is geen plaats meer voor Amerikaanse crossen. Er is wel één nieuwkomer op de kalender: Oristano op Sardinië. Er blijven nog 12 crossen over, ook Waterloo verdwijnt.

Vorig seizoen kwam er veel kritiek op het feit dat crossers de Wereldbeker lieten vallen om elders een veldrit te rijden. Dat schoot helemaal in het verkeerde keelgat.

“Als een crosser de voorkeur geeft aan een nationale wedstrijd terwijl er een Wereldbeker is, dan rijdt hij de volgende Wereldbeker en dus ook het WK veldrijden niet. De Wereldbeker is geen competitie waar je kan kiezen wat je wil rijden”, zei voorzitter Lappartient toen.

Dat schoot bij heel veel crossers en hun entourage in het verkeerde keelgat, maar met hun kritiek werd nu wel rekening gehouden.

Dit is het lijstje met de crossen die deel uitmaken van de Wereldbekerkalender: