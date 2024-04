Ben Healy stelt zich vragen bij aanpak van Visma-Lease a Bike: "Als ik dat hoor..."

De Ier Ben Healy was vorig jaar de revelatie van de heuvelklassiekers. Dit jaar lijkt het er niet echt uit te komen bij hem.

Tweede in de Brabantse Pijl, tweede in de Amstel Gold Race en vierde in Luik-Bastenaken-Luik. Dat was de bijzonder mooie reeks van Ben Healy vorig jaar in de heuvelklassiekers. Dit jaar is het toch wat anders.

In de Amstel Gold Race reed Healy in dienst van sprinter Marijn van den Berg, in de Waalse Pijl knapte hij werk op voor Richard Carapaz. De Ier lijkt zich vooral te willen amuseren, zei hij onlangs bij Bahamontes.

Healy zou niet passen bij Visma-Lease a Bike

"Ik ben een onconventionele renner. I just want to have fun. Beetje gokken, beetje spelen. Maar tegelijk ook heel diep nadenken over mijn positie op de fiets. Je kan én professioneel zijn én je amuseren", denk ik.

Al zou Healy wellicht niet bij alle ploegen aarden. "Mijn flatgenoot in Girona rijdt voor Team Visma-Lease a Bike en als ik hoor hoe zij werken, dan denk ik soms: waar is de mens in dit verhaal? Voor sommige renners is dat misschien net goed, maar ik ben geen robot."

Ook voor de strenge protocollen bij Team dsm-firmenich PostNL zou Helay passen. "Er is niet één mal waarin je alle renners kan steken. Ik moet kunnen experimenteren, zowel qua aero als qua training met mijn eigen coach. Het werkt."