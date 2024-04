Een hoop geld over bij QuickStep? Michel Wuyts zegt aan wie Patrick Lefevere het mag geven

Soudal-QuickStep heeft een heel moeilijk voorjaar achter de rug. Na Luik-Bastenaken-Luik maakt Patrick Lefevere de balans op, maar die lijkt nu al duidelijk.

Het klassieke voorjaar is jarenlang de grote speeltuin geweest van het QuickStep van Patrick Lefevere, maar dit jaar kwam zijn ploeg haast niet in beeld.

Luik-Bastenaken-Luik had alles goed kunnen maken, met een derde opeenvolgende overwinning voor Remco Evenepoel, maar na de valpartij van onze landgenoot in de Ronde van het Baskenland zal het niet zover komen.

Verder was er haast niks van Soudal-QuickStep in beeld tijdens de voorjaarsklassiekers. De evaluatie is dan nu ook al duidelijk. Dit was helemaal niet het voorjaar waar Patrick Lefevere op gerekend had.

Met alle gevolgen van dien ook, al heeft hij wel een hoop geld dat opzij gehouden werd voor bonussen over, want geen van de grote namen die iedereen verwacht had bij Soudal-QuickStep wist daar iets te winnen.

Tim Merlier pakte al zeven ritzeges

Al was er één lichtpuntje. “Tim Merlier camoufleerde in zijn eentje de teleurgang van Lefeveres ooit zo bejubelde lentebrigade”, zegt Michel Wuyts aan Het Laatste Nieuws.

Voor Wuyts mag hij dan ook de bonussen krijgen die anderen niet gepakt hebben. “Doe hem het leeuwenaandeel van de befaamde bonussen maar. De opgespaarde van Alaphilippe en Asgreen erbij.”