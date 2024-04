Evenepoel verbaast met stevige uitspraak over de Olympische Spelen

Remco Evenepoel zit nog eventjes geblesseerd aan de kant. Dat weerhoudt hem niet om te geloven dat hij deze zomer sterk kan presteren.

De zware valpartij in de Ronde van het Baskenland leverde Remco Evenepoel en heel wat andere renners de nodige lichamelijke schade op. Dat doorkruist de voorbereiding en de planning op een zomer vol belangrijke afspraken.

Evenepoel heeft zijn zinnen gezet op de Tour de France, maar deze week was al te horen dat hij ondanks zijn blessures de planning die hij op voorhand gemaakt had volledig wil behouden richting de Ronde van Frankrijk.

Na de Tour zijn er ook nog de Olympische Spelen en Evenepoel wil daar duidelijk heel stevig uitpakken, zo laat hij weten in de podcast ‘The Wolfpack Howls’ van Soudal-QuickStep die vandaag gelost werd.

Twee medailles

“Ook dat is een heel speciaal evenement voor mij”, klinkt het bij onze landgenoot. “De afgelopen jaren zie je dat het echt een populariteit wint, omdat je als wielrenner eigenlijk maar drie of maximaal vier kansen hebt op een medaille daar.”

Hij legt de lat voor zichzelf bijzonder hoog voor deze zomer in Parijs. “Ik hoop op een medaille in zowel de tijd- als wegrit, dus ik heb heel veel zin in de zomer”, klinkt het bij Evenepoel over de Spelen.