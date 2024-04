Maxim Van Gils voelt het helemaal voor Pommelien Thijs

Het loopt allemaal heel erg lekker voor Maxim Van Gils. Onze landgenoot stond op het podium in de Waalse Pijl en voelt zich duidelijk goed.

Maxim Van Gils leeft heel erg relaxed toe naar Luik-Bastenaken-Luik en daar zit zijn podiumplek woensdag in de Waalse Pijl zeker voor iets tussen. Het ging verbazend goed op de Muur van Hoei en dat doet smaken naar meer.

De voorbereidingen met ploegmaat Victor Campenaerts bij Lotto Dstny liepen bijzonder goed. Die liefde dateert al van twee jaar geleden, toen ze samen trainden in Livigno.

“We waren echt goed aan het trainen. Zo goed dat Campi op een gegeven moment zei: ‘Ze gaan een vangnet op de Muur van Hoei moeten installeren want ik ga daar over vliegen.’ Sindsdien stuur ik hem altijd als ik in vorm ben dat ze een vangnet mogen klaarzetten”, zegt Van Gils aan Het Nieuwsblad.

Ook de liefde voor muziek is bijzonder groot bij onze landgenoot. Hij kan zich in diverse muzieksmaken heel goed vinden. Al is er één iemand voor wie hij het helemaal voelt als hij aan het trainen is.

“Ik vind alles goed. Naar MNM luister ik nog wel eens tijdens mijn trainingen. Voor de blokken zet ik dit jaar Pommelien Thijs op en dat gaat eigenlijk goed. Dat ritme komt van pas. Nederlandstalig ook, dus ik hoef niet te veel na te denken. Met haar zou ik wel een selfie willen”, besluit Van Gils.