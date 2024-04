Moeder van Frank Vandenbroucke komt met beklijvende anekdotes over haar zoon

25 jaar geleden won Frank Vandenbroucke Luik-Bastenaken-Luik. Zijn moeder doet enkele opvallende uitspraken over haar zoon.

Chantal Vanruymbeke, de moeder van Frank Vandenbroucke, volgt Luik-Bastenaken-Luik nog altijd met de nodige aandacht. Dit jaar is het precies 25 jaar geleden dat haar zoon de koers op zijn naam wist te schrijven.

De overwinningen van Remco Evenepoel in Luik zijn bijzonder, maar voor de moeder van Frank Vandenbroucke is een andere editie haar veel meer bijgebleven.

“De overwinning die de afgelopen twintig jaar de grootste impact op mij heeft gehad, is die van Philippe Gilbert in 2011. Tien dagen voor de wedstrijd belde hij me op om te zeggen dat hij voor Frank wilde winnen. En dat deed hij”, klinkt het in La Dernière Heure.

Elk jaar weer kijkt ze op van de aandacht die haar zoon na zijn overlijden blijft krijgen. “Ik ben blij om te zien dat zoveel mensen nog van hem houden. Het is raar, mensen herinneren zich alleen het goede.”

Tattoo

De negatieve zaken lijkt iedereen over hem vergeten te zijn. Twee weken geleden nog belde iemand voor een foto om die te laten tatoeëren. Ze stuurde eentje door, maar die was niet scherp genoeg om te laten zetten als een tattoo.

Chantal gaf de man de foto die bij haar in de keuken stond. “Een week later kwam hij terug met de foto getatoeëerd en met een ander cadeau: een marmeren sokkel die zijn broer, een begrafenisondernemer, had gemaakt met de foto in kwestie. Om op Franks graf te zetten. Maar het is zo mooi dat we besloten hebben om het in het café te laten staan.”