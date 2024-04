Nieuwe methodes in het peloton? "Hypnose gaat voor velen nog een stap te ver, maar ..."

Naast het fysieke is ook het mentale van belang in het profpeloton. En daartoe worden al eens gekke dingen gedaan door de renners. Stijn Steels heeft een paar bizarre zaken uit de doeken gedaan.

Het mentale wordt steeds belangrijker in een koers. Want uiteindelijk kunnen velen in het profpeloton wel met een fiets rijden. De cruciale vraag is dan eigenlijk ook: hoe hoog ligt de drempel waartegen je wilt aanbotsen?

“In een koers als afgelopen woensdag tijdens de Waalse Pijl, met nog een portie ijzige kou erbovenop, was die drempel van cruciaal belang. Renners die meer bezig waren met het vermijden van ziek worden dan met de race zelf, waren sowieso verloren."

Hersentraining van groot belang

"Ze konden zich niet meer tot het uiterste pushen, in tegenstelling tot hun concurrenten. Ze waren mentaal niet meer in staat om de pijn te verdragen die nodig is om te kunnen strijden voor de overwinning", aldus Stijn Steels in Het Nieuwsblad.

Renners gaan steeds verder in het zoeken van methodes om nóg beter uit de verf te komen. "Eigenlijk is het doel om de hersenen zo scherp mogelijk te houden. Tijdens de zware inspanning die een wielerwedstrijd is, raakt niet alleen het lichaam vermoeid maar ook de hersenen."

"En dan heb ik het zelfs over hypnosetechnieken, hoewel dat voor veel renners nog een stap te ver is op dit moment. Wel gebruikelijk bij renners, vooral in de wintermaanden, zijn hersentrainingen bij de kinesist", gaat Steels verder. Een beetje zoals ze trainingen doen in de Formule 1. De professionalisering gaat verder.