Ploegmaat komt met update over toestand van Arnaud De Lie

Arnaud De Lie beleefde een heel moeilijk voorjaar. Ondertussen lijkt het al veel beter te gaan met onze landgenoot.

Het klassieke voorjaar was een fikse tegenvaller voor Arnaud De Lie. Hij had gehoopt op een snelle eerste overwinning, maar die liet maar op zich wachten.

In overleg met Lotto Dstny schrapte hij voor de Ronde van Vlaanderen zelfs alle resterende voorjaarskoersen die op zijn agenda stonden. Uiteindelijk bleek uit medische onderzoeken dat De Lie de ziekte van Lyme had.

Ondertussen is onze landgenoot al eventjes opnieuw aan het trainen, zo kan ook ploegmaat Sylviain Moniquet bevestigen aan La Dernière Heure. Hij wisselde enkele berichtjes uit met Arnaud De Lie over zijn toestand.

“Hij voelt zich beter. Hij gaat zondag van start in de Lotto Famenne Classic”, klinkt het. “Ik weet dat hij al enkele goede lange ritten achter de rug heeft. We kunnen optimistisch zijn voor de toekomst, voor hem. Hij heeft dit seizoen nog niet gewonnen, maar daar moet hij niet aan denken. Het belangrijkste is dat hij weer op zijn best is. Het is nog vroeg in het seizoen.”