Remco Evenepoel doet nieuwe onthullingen over de valpartij in Baskenland

Remco Evenepoel is er zondag niet bij in Luik-Bastenaken-Luik. Onze landgenoot herstelt van de zware valpartij in de Ronde van het Baskenland.

Remco Evenepoel maakte een stevige tuimeling in de Ronde van het Baskenland. Ook heel wat andere toprenners gingen onderuit en liepen stevige blessures op, maar al bij al gaat het goed met iedereen.

Dat vertelt Remco Evenepoel in de podcast ‘The Wolfpack Howls’ van Soudal-QuickStep. “Primoz Roglic lag naast me in het ziekenhuis in Vitoria Gasteiz, dus hem heb ik wel even gesproken”, klinkt het.

“Jonas Vingegaard heb ik woensdag ook een berichtje gestuurd. Bij de andere jongens heb ik gewoon de social media in de gaten gehouden om te weten hoe het met hen ging. Naar omstandigheden gaat het met iedereen goed, gelukkig.”

Evenepoel vertelde ook uitgebreid over de crash. De dag na zijn valpartij heeft onze landgenoot de beelden grondig geanalyseerd.

80 kilometer per uur

“Als je goed kijkt naar de beweging van mijn fiets, zie je duidelijk dat ik de verkeerde lijn koos en op het hobbelige gedeelte van de bocht terechtkwam en de controle verloor. Ik verloor de tractie en remde uit angst om uit de bocht te vliegen. Daarna ging ik helemaal naar links en sprong ik over die duiker.”

De snelheid lag ontzettend hoog. “Alles ging zo snel en het volgende moment kom ik recht en probeer ik mijn sleutelbeen te ondersteunen. Op slow motion-beelden lijkt het makkelijk om de controle te bewaren, maar op beelden vanuit de helikopter is dat totaal niet zo. Het was ook een gevaarlijke afdaling, want af en toe zag ik op mijn fietscomputer de snelheid: 80 à 81 kilometer per uur.”