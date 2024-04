Remco Evenepoel vertelt het grote geheim van zijn revalidatie

Remco Evenepoel herstelt momenteel van een sleutelbeenbreuk. Die liep hij op bij een valpartij in de Ronde van het Baskenland.

Soudal-QuickStep loste vandaag de podcast ‘The Wolfpack Howls’. Daarin komt Remco Evenepoel in het breed aan bod en praat hij honderduit over zijn valpartij, revalidatie en verdere plannen voor dit jaar.

De revalidatie gaat bijzonder goed vooruit en daar is één groot geheim voor, zo vertelt onze landgenoot. “Het was onlangs goed weer in België. Met Oumi ben ik dan een ijsje gaan eten. Ik heb vijf of zes bolletjes genomen. En dan moet je weten dat het nog vrij grote bollen zijn”, klinkt het.

Die ijsjes dragen bij aan de heling van de breuken. “Het is gewoon een ding: als we naar een ijssalon gaan, ga ik er helemaal in op. Eén heel groot ijsje en dan een tijd niets meer. De eerste dagen na zo’n val kan je wel wat gek doen qua voeding.”

Voorbereiding begint vroeger

Een dieet door zijn blessure is er voorlopig nog altijd niet. “Omdat ik weet dat mijn lichaam nu veel calcium nodig heeft. Calcium, melk, yoghurt en kaas bijvoorbeeld. IJsjes eigenlijk ook. Het is basisvoedsel. De revalidatie is eigenlijk ijsjes eten.”

De blessure heeft geen invloed op zijn voorbereiding op de Tour de France. “Het enige dat zal veranderen, is dat we de voorbereiding een week vroeger starten. Normaal had ik Luik natuurlijk nog gereden, nu heb ik meer dan twee weken niets gedaan. Dus denk ik dat we volgende week al zullen beginnen opbouwen.”