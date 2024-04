Tadej Pogacar spreekt klare taal over concurrentie met Mathieu van der Poel

Tadej Pogacar verkende een 90-tal kilometer van Luik-Bastenaken-Luik. Achteraf stond de Sloveen de pers te woord.

Mathieu van der Poel koos ervoor om geen verkenning meer te doen van Luik-Bastenaken-Luik, door de slechte weersomstandigheden. Een uitgeregende Tadej Pogacar stond vanmiddag de pers te woord na zijn verkenning.

“Het weer viel wel mee”, citeert Het Laatste Nieuws Pogacar. “Het was een leuke verkenning. Ik vind het een van de leukste koersen om te verkennen, ik weet niet waarom. We hebben goed doorgereden, zodat we het niet koud kregen.”

Pogacar is topfavoriet, Mathieu van der Poel wordt normaal één van zijn concurrenten, al zou Luik-Bastenaken-Luik de wereldkampioen normaal minder moeten liggen.

Sterk seizoen van Mathieu van der Poel

“Ik kijk ernaar uit om weer tegen Mathieu te koersen. Maar ik zal niet enkel naar hem kijken, want de koers past iets meer bij de klimmers dan bij iets zwaardere renners als Mathieu. Maar hij kan natuurlijk alles. Ik denk dat het een open koers wordt, met veel aanvallen van ver.”

Pogacar is onder de indruk van wat Van der Poel dit seizoen al heeft neergezet. “Hij kiest er zijn koersen uit en rijdt elke wedstrijd op een superhoog niveau. Hij is echt de renner voor de grootste koersen. Met zijn regenboogtrui valt hij dit jaar nog meer op. Of het leuk is om tegen hem te koersen? Nou, daar is hij iets te sterk voor.”