Van Avermaet ziet Van der Poel kraken in L-B-L: "Dat zal op den duur doorwegen"

Mathieu van der Poel is een van de topfavorieten voor Luik-Bastenaken-Luik. Maar de wereldkampioen heeft ook een stevig nadeel tegenover onder meer Tadej Pogacar.

Een maand geleden reed Mathieu van der Poel met Milaan-Sanremo zijn eerste wegwedstrijd van het seizoen. Het is maar de vraag of de wereldkampioen zijn topvorm ook nog zal kunnen doortrekken tot zondag.

Toch heeft Van der Poel nog een ander nadeel in Luik-Bastenaken-Luik, namelijk zijn gewicht. Op zijn lichtst weegt Van der Poel zo'n 75 kilo, terwijl zijn grootste concurrenten allemaal onder de 70 kilo wegen.

Tadej Pogacar, die topfavoriet voor zondag, zou zo'n 66 kilogram wegen. Op de langere beklimmingen in Luik-Bastenaken-Luik kan de Sloveen daar een voordeel hebben. Dat bleek vorig jaar al op de Oude Kwaremont in de Ronde van Vlaanderen.

Van Avermaet kent probleem Van der Poel

Ook Greg Van Avermaet, die ook rond de 75 kilo weegt, probeerde in Luik-Bastenaken-Luik om zijn kans te gaan. Zijn beste resultaten zijn een zevende plaats in 2011 en een elfde plaats in zijn topjaar 2017.

"In het begin van de koers rijdt iedereen even snel bergop, maar Luik is de optelsom van een reeks beklimmingen. Die gaan op den duur doorwegen", zegt hij bij HLN.

"Met zijn gewicht zal Mathieu de opeenvolging minder goed verteren dan de lichtgewichten. Na 200 kilometer zullen de klimmers normaal frisser zijn."