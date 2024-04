📷 Yves Lampaert sluit moeilijk voorjaar af met huwelijk, ex-ploegmaat is zijn getuige

Yves Lampaert (33) heeft zijn voorjaar toch op een goede manier afgesloten. Hij is zaterdagochtend in het huwelijksbootje gestapt met zijn vriendin Astrid Demeulemeester (30).

Het voorjaar was er een om snel te vergeten voor Yves Lampaert. In de Ronde van Vlaanderen bolde hij als 18de binnen, in zijn lievelingskoers Parijs-Roubaix kwam Lampaert als 36ste over de streep.

Op privévlak loopt het dan weer veel beter voor Lampaert. Hij stapte zaterdagochtend in het West-Vlaamse Pittem huwelijksbootje met zijn vriedin Astrid, met wie hij al zo'n acht jaar samen is. Ze hebben samen een zoon Aloïs (2).

Declercq getuige van Lampaert, ook Terpstra aanwezig

Op het huwelijk was heel wat wielervolk aanwezig. Voormalig ploegmakker en beste vriend Tim Declercq, die nu voor Lidl-Trek rijdt, was de getuige van Lampaert. Ook de Nederlander Niki Terpstra was aanwezig.

"Aloïs is onze grootste verbintenis", vertelde Demeulemeester onlangs in een interview met HLN "Maar ik vind trouwen erg waardevol. Vooral omdat we het nú pas doen. Trouwen wanneer je nog op die prille roze wolk zit, is fijn.

"Maar weet je dan eigenlijk écht wat je belooft aan elkaar? In goede en kwade tijden. Maar wat is dat eigenlijk? Intussen kennen we elkaar door en door. Nu weet ik: ja, we beloven iets aan elkaar, waarvan we weten dat we het ook kunnen waarmaken."