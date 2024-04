Adrie van der Poel ziet kansen voor zoon Mathieu in Luik: "Dat is beter voor hem"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Kan Mathieu van der Poel in de voetsporen treden van zijn vader Adrie? Hij won in 1988 Luik-Bastenaken-Luik, zondag probeert zijn zoon hetzelfde te doen.

Luik-Bastenaken-Luik is zowat de laatste grote koers die Adrie van der Poel wel won en zijn zoon Mathieu nog niet. In 2020 nam de huidige wereldkampioen op de weg al eens deel, hij werd toen meteen zesde.

Vader Adrie gelooft in de kansen van zijn zoon in Luik-Bastenaken-Luik. "Deze wedstrijd was niet op mijn lijf geschreven, maar ik heb er altijd mooie uitslagen gereden", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Meer kans in Luik dan in de Amstel

De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix winnen in de regenboogtrui was het hoofddoel van Mathieu van der Poel dit voorjaar. En dat lukte ook. Luik-Bastenaken-Luik zou dus nog mooi meegenomen zijn.

Adrie gelooft ook dat Mathieu zondag meer kans heeft om te winnen dan in de Amstel Gold Race. Toen was de wereldkampioen de grote favoriet en leek iedereen zijn koers af te stemmen op hem.

"Alleen Tom Pidcock deed het goed. In Luik staan er meer toppers aan de start, zoals Tadej Pogacar. Dat is beter voor Mathieu, want dan wordt er niet alleen op hem gelet", stelt Adrie nog.