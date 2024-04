Alaphilippe onder druk gezet om te koersen met breukje? Lefevere spreekt klare taal

Julian Alaphilippe onthulde onlangs dat hij dit voorjaar heeft gekoerst met een breukje in zijn kuitbeen. Volgens velen onder druk van Patrick Lefevere, die nu zelf met uitleg komt.

Julian Alaphilippe onthulde dat hij in overleg met de medische staf toch beslist had om de klassiekers in het voorjaar te rijden ondanks het breukje in zijn kuitbeen. "Ik heb er niets over gezegd omdat ik niet wilde dat men dacht dat ik iets verzon."

Thijs Zonneveld was meteen duidelijk in zijn analyse. "Toen ik het las, dacht ik meteen aan Patrick Lefevere. Hij is medeschuldig voor deze situatie door druk te leggen bij renners als Alaphilippe", zei hij bij Sporza.

Lefevere op de hoogte, beslissing lag bij Alaphilippe

Patrick Lefevere stelt dat hij op de hoogte was van de breuk die Alaphilippe opliep in de Strade Bianche. De Fransman reed er daarna wel Tirreno-Adriatico mee en sprintte op een lekke band naar de negende plaats in Milaan-Sanremo.

"In overleg is na die diagnose beslist om het voorjaar toch verder te zetten. De buitenwereld heeft dat geïnterpreteerd als ‘onder druk van de ploeg’, als het al niet Lefevere in eigen persoon was", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad.

Toch lag de beslissing om verder te koersen wel degelijk bij Alaphilippe zelf, stelt Lefevere. "Julian was fit genoeg om competitief te zijn en kon de blessure ook niet erger maken", voegt hij er nog aan toe.