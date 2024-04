Het debuut van Lotte Kopecky in Luik-Bastenaken-Luik: kopvrouw of knecht?

Wereldkampioene Lotte Kopecky staat op haar 28ste voor het eerst aan de start van Luik-Bastenaken-Luik. En ze is ambitieus bij haar debuut.

Woensdag beleefde Lotte Kopecky nog haar vuurdoop in de Waalse Pijl, op de Muur van Hoei werd ze 15de. Ploeggenote Demi Vollering kon het net niet afmaken, ze werd geklopt door de Poolse Katarzyna Niewiadoma.

Zondag debuteert Kopecky dus in Luik-Bastenaken-Luik. "Ik wil me vooral amuseren", zei ze bij Spora. "Maar ik ga zien welk gevoel ik heb na een lang voorjaar." Kopecky won dit jaar al de UAE Tour, Nokere Koerse en Parijs-Roubaix.

Kopecky kopvrouw of knecht?

"Als ik goeie benen heb, wil ik die tonen in de finale. Ik denk zeker aan winnen. Maar nogmaals: het wordt afwachten wat er nog in de tank zit. Als dat niet voldoende is, dan weet ik wat mijn taak is."

Kopecky zal zich dan net als in de Waalse Pijl in dienst stellen van de Nederlandse kampioene Demi Vollering. Zij kon dit jaar nog niet winnen en werd vooral in de Brabantse Pijl stevig uit het wiel gereden door Elisa Longo Borghini.

Voor Kopecky wordt het dus een debuut in Luik, maar de wegen kent ze inmiddels. "De verkenning heeft mij vooral geleerd dat Luik-Bastenaken-Luik een heel zware koers is."