Jasper Philipsen heeft toekomstkeuze nog niet gemaakt: manager onthult wat de doorslag geeft

Jasper Philipsen heeft de knoop over zijn toekomst nog niet doorgehakt. Hij heeft met Alpecin-Deceuninck, UAE Team Emirates en BORA-hansgrohe drie keuzes.

Eind dit jaar loopt het contract van Jasper Philipsen af bij Alpecin-Deceuninck. Sinds hij vier jaar geleden zijn vorige contract tekende won Philipsen zes ritten en het groen in de Tour, Milaan-Sanremo en werd hij twee keer tweede in Parijs-Roubaix.

De Belgische topsprinter zal dus een flink verbeterd contract tekenen. Waar is nog niet duidelijk. "Zodra Jasper uit vakantie komt, gaan we iets eten en alle voorstellen nog eens naast elkaar leggen", zegt hij manager Alex Carera bij Het Nieuwsblad.

Geld geen struikelblok voor Philipsen

Volgens Carera is de kans dat Jasper Philipsen bij Alpecin-Deceuninck of UAE Team Emirates tekent 35%, en bij BORA-hansgrohe 30%. "De verschillen in de voorstellen zijn niet groter dan 5 procent. Dat zal geen struikelblok worden."

Het gaat volgens de manager om details. Welke rol krijgt Philipsen bij zijn (nieuwe) ploeg, privé sponsors, zijn imago. Sportief ziet Carera ook geen problemen bij één van de drie ploegen, de Tour is altijd mogelijk.

Carera erkent wel dat Philipsen bij Alpecin-Deceuninck altijd meer ondersteuning zal krijgen dan bij BORA-hansgrohe of UAE. Het is niet de bedoeling dat Philipsen bij een vertrek bij Alpecin-Deceuninck enkele knechten zou meenemen. "We gaan nu snel een keuze maken."