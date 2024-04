Kersvers vader Tiesj Benoot spreekt straffe taal voor Luik-Bastenaken-Luik

Kersvers vader Tiesj Benoot staat opnieuw met ambities aan de start in Luik-Bastenaken-Luik. Hij is dan ook bijzonder ambitieus.

Dinsdagavond werd Tiesj Benoot voor de tweede keer vader, zijn vrouw Fien beviel van een dochter Loes. Toch stond Benoot woensdag aan de start van de Waalse Pijl, waar hij knap negende werd.

Benoot zette de voorbije jaren altijd goede resultaten neer in Luik-Bastenaken-Luik. Vorig jaar en in 2021 werd hij zevende, in 2020 eindigde hij als achtste. Dit jaar wil Benoot echter voor meer in Luik.

Benoot wil podium in Luik-Bastenaken-Luik

"Ik ga voor het podium, maar dan moet alles goed vallen. Op de Roche aux Faucons kom ik meestal op enkele seconden boven, met de leiders in zicht, maar daarna is er niet veel meer speelbaar", zei Benoot bij Sporza.

"Ik heb woensdag in de Waalse Pijl echt een goede koers gereden, ondanks dat ik de dag ervoor in het ziekenhuis doorbracht door de bevalling." Met de vorm zit het dus nog altijd goed bij Benoot.

Benoot verwacht dat de ploeg van Tadej Pogacar, UAE Team Emirates, de koers bijzonder hard zal willen maken om de concurrentie af te matten, specifiek dan Mathieu van der Poel.