Maxim Van Gils zegt wat voor vreselijks hij allemaal meemaakte nadat hij renner een tik uitdeelde in Japan

Maxim Van Gils stond helemaal in the picture toen hij vorig jaar in de Japan Cup Georgios Bouglas een tik verkocht. Dat incident is hem lange tijd blijven achtervolgen.

Vorig jaar kreeg Maxim Van Gils het in de Japan Cup aan de stok met Georgios Bouglas. Nadat de Griek een gevaarlijk manoeuvre had uitgevoerd deelde onze landgenoot hem een tik tegen het hoofd uit en dat leverde hem aardig wat problemen op.

Van Gils werd geschorst door de UCI, maar dat was bijlange niet het ergste waar hij mee af te rekenen kreeg. Hij kreeg op sociale media heel wat over zich heen, iets wat hij totaal niet verwacht had.

“Dat heeft me veel haat opgeleverd op sociale media. Geen fijne tijd”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Ik weet dat ik dat nooit had mogen doen, maar het is gebeurd en er stroomden honderden berichten binnen.”

Maar hij was niet de enige die de nodige bagger over zich heen kreeg door het incident in Japan. “Ze reageerden ook op foto’s van mijn vriendin. Ik had hen wel eens mijn verhaal willen doen, misschien zouden ze me dan beter snappen.”