Moeder van Mathieu van der Poel haalt stevig uit naar haters van haar zoon

Mathieu van der Poel was de afgelopen bijzonder dominant in de kasseiklassiekers. Daar kon niet iedereen mee leven, waardoor de wereldkampioen bierdouches kreeg.

Zowel op de Oude Kwaremont tijdens de Ronde van Vlaanderen als op Carrefour de l'Arbre in Parijs-Roubaix kreeg Mathieu van der Poel bier over zich heen. En er was ook nog het incident met het petje.

De moeder van Mathieu van der Poel, Corinne Poulidor, begrijpt niet wat die mensen bezielt. "Ik hoop dat ze optreden tegen die mensen. Hetzelfde voor de dame die het petje gooide in Parijs-Roubaix", zegt ze bij Het Nieuwsblad.

"Die moet geen smoesjes vertellen als 'ik ben eigenlijk fan van Mathieu'. Ze moet gestraft worden zodat andere mensen weten dat zo’n dingen niet passeren", gaat de Française verder.

Wout van Aert

Volgens Poulidor is jaloezie altijd een deel van haar leven geweest. Zo moest ze op school veel slikken 'als dochter van'. Toch begrijpt ze nog altijd niet waarom mensen overgaan tot actie.

"Hoe kunnen sommige mensen – een grote minderheid – zo gemeen zijn?" Vooral wat er soms op de sociale media verschijnt, vindt ze vreselijk. Onder meer na de val van Wout van Aert, toen mensen zeiden dat Van der Poel dan een concurrent minder had.

"Alsof wij ook maar één seconde zo denken. Ik ben zelf mama, het doet mij ook pijn als ik Wout van Aert met zoveel pijn zie liggen op de grond."