Patrick Lefevere doet boekje open over interne spanningen bij Soudal Quick-Step

In het klassieke voorjaar liep het niet van een leien dakje bij Soudal Quick-Step. De koppen werden dan ook bij elkaar gestoken om een oplossing te vinden.

Tim Merlier bezorgde Soudal Quick-Step wel zeges in Nokere Koerse en de Scheldeprijs en een tweede plaats in de Classic Brugge-De Panne. Toch was het in de grote klassiekers vaak ver zoeken naar een renner van Soudal Quick-Step.

De performance staff van Soudal Quick-Step stak donderdag de koppen bij elkaar om oplossingen te vinden om de schwung weer in het team te krijgen. "De vergadering is begonnen om 9.30 uur en was pas afgelopen om 17 uur", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad.

Lefevere ziet trainers meer macht krijgen

Hijzelf is weinig of niet aan het woord geweest. Iedere ploegleider deed het verhaal over de renners die zijn opvolgen. "Het is geen geheim dat de ploegleiders en trainers niet altijd op dezelfde lijn hebben gezeten dit voorjaar."

Volgens Lefevere hebben de ploegleiders de laatste jaren veel verloren ten opzichte van de trainers. Die laatste beslissen nu hoe renners trainen en welke koersen ze rijden. "Dat leidt tot discussies, bijvoorbeeld over het nut van hoogtestages."

Er werd onder meer ook over materiaal gediscusieerd, maar volgens Lefevere is dat geen doorslagevende factor. Het is nu gewoon wachten op Remco Evenepoel om de ploeg weer naar een hoger niveau te tillen.