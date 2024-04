Remco Evenepoel trok zijn lessen en wil deze grote fout nu niet maken

Remco Evenepoel is aan de beterhand na zijn zware valpartij in de Ronde van het Baskenland. Zijn ervaring van zijn zware val in de Ronde van Lombarbije helpt hem daarbij.

Evenepoel praatte in de podcast 'The Wolfpack Howls' voor het eerst over zijn zware valpartij in de Ronde van het Baskenland. De Belgische kampioen brak daarbij zijn sleutelbeen en schouderblad.

Vanaf maandag wil Evenepoel opnieuw beginnen trainen op de rollen, begin mei vertrekt hij dan op hoogtestage naar de Sierra Nevada. De Dauphiné moet begin juni zijn eerste koers worden sinds zijn val.

Evenepoel wil revalidatie niet forceren

De voorbije twee weken heeft Evenepoel het rustig aan gedaan. Hij keek vooral koers en voetbal en genoot van de langere tijd samen met zijn vrouw en familie. Omdat Evenepoel weet hoe belangrijk dat is.

"In het verleden heb ik soms wat willen rushen in mijn revalidaties. Die ervaring helpt me nu om mijn tijd te nemen en de blessures rustig volledig te laten genezen, alvorens ik terug de fiets terug op kruip."

"Ik heb het geluk dat ik door mijn blessures niet te veel vorm verlies. Ik moet gewoon wat op mijn voeding letten, zo weet ik dat ik nu vooral veel calcium nodig heb. Melk, yoghurt, en veel ijs. Dat is de sleutel."