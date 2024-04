Schaduwfavoriet Tom Pidcock geeft toe: "Ik was een beetje beschaamd"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Na zijn zege in de Amstel Gold Race werd Tom Pidcock bij de favorieten gerekend voor de Amstel Gold Race. Net als vele anderen reed de Brit de koers niet uit.

Vorig jaar kon Tom Pidcock Remco Evenepoel als laatste volgen op de La Redoute. De Brit kraakte op de uitloper en zag Buitrago en Healy nog terugkeren. Om een minuut van Evenepoel sprintte hij wel naar plek twee.

Na Pogacar en Van der Poel is Pidcock een van de schaduwfavorieten voor Luik-Bastenaken-Luik. Afgelopen woensdag moest hij wel nog opgeven in de Waalse Pijl, hij was een van de velen die bevangen werd door de kou.

"Ik had gewoon geen goede dag, ik was zelf een beetje beschaamd dat ik de koers niet heb uitgereden. Maar ik moest aan mezelf denken en eens je koud hebt, is het nog moeilijk om jezelf weer op te warmen", zei hij bij HLN.

Pidcock kreeg een stevige mentale boost na zijn overwinning in de Amstel Gold Race, zijn eerste overwinning in meer dan een jaar. Hij staat zondag dan ook met vertrouwen aan de start van Luik-Bastenaken-Luik.

"De vorm is nog altijd goed en ik heb donderdag goed kunnen trainen. Ik ben klaar, we zullen wel zien wat het resultaat zal zijn. Het zal vooral zaak zijn om Pogacar te kunnen volgen en dan zien we wel", besloot de Brit.