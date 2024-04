Toptalent Lennert Van Eetvelt krijgt opnieuw stevige blessuredomper te verwerken

Al sinds de Strade Bianche staat Lennert Van Eetvelt aan de kant met een knieblessure. De pijn gaat niet weg en dus moet de jonge Belg onder het mes.

Het seizoen van Lennert Van Eetvelt (22) startte bijzonder goed met op zijn tweede koersdag al een zege in de Trofeo Serra Tramuntana. Daarna trok hij naar de UAE Tour, waar hij de laatste rit won en ook het eindklassement.

Samen met Maxim Van Gils zette Van Eetvelt een sterke collectieve prestatie neer in de Strade Bianche. Van Gils werd derde, terwijl Van Eetvelt bij zijn debuut knap elfde werd. Maar daarna liep het mis.

Van Eetvelt kampt sinds de Strade Bianche met een overbelasting aan zijn knie. Bij Lotto Dstny hoopten ze dat het probleem door te rusten van de baan zou zijn en Van Eetvelt op 8 mei kon hervatten in de Ronde van Hongarije.

Opnieuw revalideren voor Van Eetvelt

Komende maandag gaat Van Eetvelt dus onder het mes voor een kleine ingreep aan zijn knie, dat meldt Het Nieuwsblad. Daarna moet Van Eetvelt een week rusten voor hij opnieuw kan beginnen met trainen.

Zijn eerste koers wordt pas over zo'n vijf weken verwacht. De Ronde van Zwitserland (9 tot 16 juni) zou een optie zijn. Van Eetvelt komt normaal niet aan de start in de Tour, later dit jaar wel in de Vuelta.