Twijfels bij Mathieu van der Poel? Wereldkampioen niet vol zelfvertrouwen voor L-B-L

Mathieu van der Poel won dit jaar al twee monumenten, daar kan zondag nog een derde bijkomen met Luik-Bastenaken-Luik. Toch tempert de wereldkampioen de verwachtingen.

Amper zes koersen heeft Mathieu van der Poel dit jaar al gereden. De helft daarvan won hij met de E3 Saxo Classic, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. In Gent-Wevelgem verloor hij de sprint van Mads Pedersen.

Luik-Bastenaken-Luik wordt opnieuw een uitdaging voor de wereldkampioen. Hij staat er voor het eerst sinds 2020 aan de start, toen hij zesde werd. Van der Poel is naast Tadej Pogacar de grote topfavoriet.

Van der Poel ziet dit niet als unieke kans

Zelf tempert Van der Poel de verwachtingen. "Er zijn veel meer renners in het peloton die dit beter kunnen dan ik. Toch is winnen mogelijk. Mocht ik daar niet van overtuigd zijn, zou ik niet meedoen."

"Maar het zal allemaal net iets meer in de juiste plooi moeten vallen dan in de Vlaamse klassiekers. We gaan het sowieso proberen", gaat de wereldkampioen verder. Van der Poel kan opnieuw rekenen op een sterke ploeg met Hermans en Laurance.

Ook Van der Poel zal zich focussen op topfavoriet Tadej Pogacar. "Hij is de sterkste renner. Het zal dus zaak zijn om hem te proberen volgen. Ik zie dit ook niet als de kans van mijn leven om de Luik te winnen."