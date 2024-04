Van der Poel of Pogacar? Merckx heeft duidelijke favoriet voor Luik-Bastenaken-Luik

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Eddy Merckx herstelt thuis van zijn spoedoperatie aan de darmen. Hij had de voorbije weken dan ook de tijd om de koers te volgen.

Zondag staat met Luik-Bastenaken-Luik alweer het laatste monument van het voorjaar op het programma. Eddy Merckx is nog altijd de enige recordhouder in La Doyenne met vijf zeges.

Voor Merckx zijn Van der Poel en Pogacar de twee grote favorieten voor komende zondag. Al heeft hij wel zijn twijfels of er echt een duel zal komen tussen de wereldkampioen en de Sloveense kampioen.

Pogacar topfavoriet in Luik voor Merckx

"Zelfs al zegt men dat hij zich gespaard heeft in de Amstel, ik vond Mathieu daar net iets minder fris ogen" zegt Merckx bij SudInfo. "Wat natuurlijk perfect normaal is, na die inspanningen in de Ronde en Roubaix."

"Zelfs voor zo’n kampioen als Van der Poel begint dat na een tijd toch door te wegen. Daarom ga ik voor Pogacar, omdat hij het voordeel van de frisheid heeft", stelt Merckx. Al ziet hij ook nog andere outsiders.

"Stephen Williams heeft me versteld doen staan in de Waalse Pijl, hij mag op het podium mikken. En ik hoop dat ook de Belgen zich kunnen tonen. Het is hoopgevend dat Maxim Van Gils geen schrik heeft van slecht weer."