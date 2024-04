Van der Poel of Pogacar? Wuyts maakt verrassende keuze voor man van het voorjaar

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel won dit voorjaar opnieuw twee monumenten en was een pak sterker dan de concurrentie. Toch twijfelt Michel Wuyts of hij de man van het voorjaar is.

Met solo's van meer dan 40 kilometer in de E3 Saxo Classic, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix was Mathieu van der Poel oppermachtig dit voorjaar. Hij hielp Jasper Philipsen ook aan de zege in Milaan-Sanremo. Al verliest Michel Wuyts ook de prestaties van Tadej Pogacar niet uit het oog. Op zijn eerste koersdag van het seizoen pakte hij meteen uit met een solo van 83 kilometer in de Strade Bianche. Daarna werd de Sloveen derde in Milaan-Sanremo en domineerde hij de Ronde van Catalonië met vier ritwinsten en de logische eindzege. "Dat Van der Poel en Pogacar excelleerden, danken ze aan hun uitzonderlijke gaven", zegt Wuyts bij HLN. Van der Poel of Pogacar de beste? "En ook het minimalisme in hun planning. Wie niet vaak start, maakt minder kans op een smak. Mathieu rijdt zondag zijn zevende koers, Tadej zijn tiende", stelt Wuyts ook nog vast. Maar wie was nu de beste dit voorjaar? "Het spreekt voor zich dat Van der Poel met drie klassieke zeges man van het voorjaar is. Mocht Pogacar na zijn irreële raid op de Strade ook Luik inpalmen, schuift hij nog langszij."