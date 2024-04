📷 Het houdt maar niet op: Belgisch goudhaantje moet geopereerd worden

Lotto Dstny laat weten dat Lennert Van Eetvelt maandag in Hasselt geopereerd wordt. Hij heeft te veel last van een knieblessure die hem al sinds begin maart aan de kant hield.

Het seizoen begon nochtans heel erg goed voor onze landgenoot met overwinningen in de Trofeo Serra Tramuntana en zijn dubbelslag in de UAE Tour.

Hij reed ook naar de elfde plek in de Strade Bianche, maar bleef sindsdien uit competitie. De therapie die hij volgde sloeg onvoldoende aan, waardoor nu een operatie nodig is.

Update @LennertVEetvelt: Next Monday a surgery is planned for Lennert Van Eetvelt at the AZ Herentals hospital in Belgium. This is needed as his knee injury is not healing properly with conservative therapy.



