🎥 Jakobsen pakt eerste zege voor nieuwe ploeg: "Deze koers is heel speciaal voor mij"

De eerste etappe van de Ronde van Turkije is gewonnen door Fabio Jakobsen. Het is zijn eerste overwinning voor team dsm-firmenich PostNL.

De Ronde van Turkije ging vandaag van start. Fabio Jakobsen won de eerste etappe. “Het is altijd speciaal om te winnen. Je wil als renner natuurlijk al meteen winnen. We waren er al een paar keer dichtbij en nu zijn we erin geslaagd om bij elkaar te blijven in de chaotische finale. Hier staat een blije renner”, vertelde hij in het flashinterview.

Het vertrouwen zat op voorhand bijzonder goed, al moet je natuurlijk altijd bevestigen met de overwinning. “Ik heb een goed trainingskamp achter de rug met het oog op deze koers en de Giro d'Italia. Ik voel me nu ook beter dan aan het begin van het seizoen. De sprint begint steeds beter te lopen.”

Turkije blijft ook een bijzondere koers voor Jakobsen. “De eerste zege die ik wist te winnen in Turkije was tegen Bennett en Cavendish, die toen de beste sprinters ter wereld waren. Het was ook mijn eerste koers na mijn zware val in de Ronde van Polen. Het is een leuke wedstrijd om te rijden en ik ben blij om hier weer te winnen.”