Adrie van der Poel spreekt klare taal over concurrentie tussen Wout en Mathieu

Mathieu van der Poel is de regerende wereldkampioen. Hij is sinds jaar en dag de grootste concurrent van Wout van Aert.

Wout van Aert en Mathieu van der Poel zitten al jaren in elkaars vaarwater. Vanuit de cross zijn ze ook elkaars concurrenten op de weg geworden, al is de slinger duidelijk in het voordeel van de Nederlander geslagen.

Vader Adrie van der Poel vertelt aan La Dernière Heure dat de concurrentie met Wout van Aert meer dan zijn voordelen heeft gehad voor zijn zoon en dat hij daar nog altijd de vruchten van weet te plukken.

“Het heeft hem sterker gemaakt. Omdat hij een match vond met een veldrijder die ook alles wilde winnen”, klinkt het. “Pedersen en Wout hebben bijgedragen om van Mathieu de kampioen te maken die hij nu is.”

Het veldrijden op zich is een zegen geweest voor Wout en Mathieu. “Ik denk dat het, als je jong bent, leuker is om te veldrijden, om in de modder te rijden, alsof je in het bos bent, dan om op de weg te fietsen. Het is een beetje zoals fietsen in je eigen achtertuin. Het is minder eentonig dan de weg.”

En het is belangrijk voor de stuurvaardighied. “Ja, maar Mathieu is altijd al heel behendig geweest. Hij heeft het van nature. Pas toen hij bij de junioren kwam en wat wedstrijden reed tegen Mads Pedersen, dachten we dat hij in beide kon presteren.”