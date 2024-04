Adrie van der Poel steekt het niet weg over Mathieu: "Het maakt gewoon nerveus"

Adrie van der Poel volgt de koers van zijn zoon Mathieu op de voet op. Het is niet eenvoudig om op topniveau met je eigen kinderen bezig te zijn.

Mathieu van der Poel behoort tot de wereldtop van het wielrennen. Vader Adrie is er vaak van heel dichtbij bij betrokken, maar dat is zeker niet gemakkelijk.

“Het is echt een verschil of hij wel of niet meedoet. Dat hoor ik trouwens van meerdere vaders. Het maakt gewoon nerveus als je zoon in de koers zit”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Ploegleider is hij nooit geweest, of heel eventjes maar. “Ik deed ooit wel de juniorenploeg van Mathieu. Maar ik vind het prima zoals het nu gaat. Ik ben graag weg van huis, maar ik ben ook graag thuis. En een vader-zoonrelatie in een wielerploeg, ik weet niet of dat werkt. Het is in elk geval niet ideaal.”

In het verleden was Adrie ook acht jaar voetbaltrainer van zijn twee zonen. Daar zag hij al dat het niet ideaal is om met je eigen familieleden te werken.

“Dan ben je toch harder en strenger voor je eigen kinderen dan voor de rest. Mathieu moet zelf ontdekken wie hij is. Hij wil leren van zijn fouten zonder dat zijn vader zich daarmee bemoeit. Ik was zelf ook zo, als renner.”