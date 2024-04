Bier gooien naar Mathieu van der Poel? "Ik hoop dat het ervan komt"

Mathieu van der Poel heeft dit jaar al enkele keren bier naar zich gegooid gekregen. Vader Adrie van der Poel vindt het niet kunnen.

Het was niet de eerste keer en zal helaas wellicht ook niet de laatste keer zijn. Ook dit jaar kreeg Mathieu van der Poel bier naar zich gegooid.

Vader Adrie van der Poel kan er maar niet bij, dat toeschouwers dit doen. “Ze hebben niets te zoeken langs de kant van de weg”, vertelt hij aan La Dernière Heure. “Dronken zijn is geen excuus voor dat gedrag.”

Het triestige van al is dat niet nieuws is, maar al jaren gebeurde en dat er niet veel tegen te doen was. Maar daar zou nu verandering in komen door de technologische middelen waarover we nu beschikken.

“Het goede is dat tegenwoordig alles gefilmd wordt, zodat we de daders snel kunnen identificeren. Ik hoop het ervan komt, dat dit zal leiden tot sancties en dat ze zullen nadenken over hun daden.” En hopelijk nieuwe daders zal tegenhouden.

Dat een renner zo dominant is, wordt blijkbaar niet geapprecieerd. “En eigenlijk is het voor de koers veel beter dan de tijd waarin er niks gebeurde. We gaan deze renners toch niet bekritiseren omdat ze een ongelofelijke intensiteit in de wedstrijden brengen of hen vragen om met de rem op te rijden.”