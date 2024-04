De vrouwen achter Lampaert, Van Aert en Stuyven: "Waar trek je de grens?"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Drie Belgische toppers, maar ook drie straffe madammen die achter hen staan. De vrouwen van Yves Lampaert, Wout van Aert en Jasper Stuyven kunnen het goed met elkaar vinden.

Rennersvrouw zijn, het is hoe dan ook een vak apart. Dat hebben we al meermaals kunnen zien de voorbije jaren en het zal er voor hen zeker niet gemakkelijker op worden.

Astrid, de vrouw van Yves Lampaert, kan het bijzonder goed vinden met Sarah van Wout van Aert en Elke van Jasper Stuyven. In hun vriendengroep zijn de vreselijke valpartijen bijzonder hard binnengekomen.

“Kijk, ik kan nog emotioneel worden als ik eraan terugdenk. Elke en Sarah zijn hartsvriendinnen. Ik hoor hen allebei heel vaak. Zeker nu. Ik probeer hen vooral positieve energie te geven”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“Vier jaar geleden heeft Yves ook zijn sleutelbeen gebroken, en twee maanden later won hij Brugge- De Panne. Revanche is iets heel krachtigs. Ik ben zeker dat Jasper en Wout hier sterker uitkomen.”

Te veel risico's

Het is vaak achterblijven met een bang hart als hun mannen gaan koersen, maar het is ook iets wat ze hebben moeten leren lossen. “Als onze mannen geen risico's meer durven nemen, dan kunnen ze noch koersen, noch sprinten, laat staan winnen”, gaat Astrid verder.

Al ziet ze ook dat er nu veel meer risico’s dan vroeger genomen worden, zeker als je de valpartijen van de voorbije weken ziet. Dat heeft alleen maar te maken met het feit dat er te grote risico’s genomen worden, zo oordeelt Astrid.

“De druk, om toch maar op die perfecte plek te zitten, is enorm. Soms ten koste van je eigen veiligheid. Als je te weinig zelfvertrouwen hebt, en dus te weinig risico's durft nemen, dan val je er gewoon van tussenuit. Maar waar trek je de grens?”